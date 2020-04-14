Son Dakika › Güncel › Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 355'e çıktı - Son Dakika
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 355'e çıktı
57 dakika önce
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 355'e yükseldi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 355'e yükseldi.
Ekvador basınındaki haberlere göre, ülkedeki vaka sayısı 7 bin 529'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 597'ye çıktı.
Ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 kişi artarak 355 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:14 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık