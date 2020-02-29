Ekvador'da Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Ekvador'da Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

BUENOS Latin Amerika'da Brezilya ve Meksika'nın ardından Ekvador'da, yaklaşık iki hafta önce seyahatten dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Ekvador'da Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

BUENOS Latin Amerika'da Brezilya ve Meksika'nın ardından Ekvador'da, yaklaşık iki hafta önce seyahatten dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno, Gauyaquil'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Şubat'ta Madrid'den aktarmasız uçuşla Ekvador'a dönen 70 yaşındaki ismi paylaşılmayan kadında Kovid-19 virüsüne rastlandığını doğruladı.

Andramuno, herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ülkeye giren kadında, birkaç gün sonra yüksek ateş gibi bazı belirtiler görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Bakan Andramuno, hastanın yoğun bakımda olduğunu ve temasta olduğu yaklaşık 80 kişinin de gözlem altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Ekvador, bu hafta havalimanlarında Kovid-19'un çokça görüldüğü Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'dan gelen yolcular için tedbirleri en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası geçen hafta Brezilya'da 1 ve Meksika'da 2 kişide görülmüştü.

Latin Amerika, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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