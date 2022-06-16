Ekvador'da öğrenciler hükümeti protesto etti - Son Dakika
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Ekvador'da öğrenciler hükümeti protesto etti

16.06.2022 07:58
Ekvador'da öğrenciler hükümeti protesto etti

Ekvador'un başkenti Quito'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protesto etti.

Ekvador'un başkenti Quito'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protesto etti.

Hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezde toplanan öğrenci grupları, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Göstericilerin taş atması ve yolları trafiğe kapatması üzerine güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ulusal grev çağrısı kapsamında hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) politikalarını protesto eden öğrencilere, Yerli Milliyetler Konfederasyonundan (Conaie) üyeler de destek verdi.

Yerli lider gözaltına alındı

Öte yandan sokakları provoke ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Conaie Başkanı Leonidas Iza, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Iza basına yaptığı açıklamada, ulusal grevin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirilmediği taktirde grevi daha da ilerleteceklerini söyledi.

Ekim 2021 protestoları

Hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim 2021'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, IMF'den alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Güncel, Son Dakika

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