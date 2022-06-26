Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı - Son Dakika

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