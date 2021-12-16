Ekvador'da oluşan obruk 3 evi yuttu - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma'da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.

Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu aktardı.

Bölgede, diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle çevre sakinlerinin tahliye edildiği bildirildi.

Kasabada oluşan obruğun evleri yutma anı ve sokaklara dökülen insanların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Çöken bir binanın içinde kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yetkili kurumların afetten etkilenen ailelere yardım etmesini istedi.