Son Dakika Haberleri: Ekvador'da Polis Helikopterinin Düşme Anı Amatör Kamerada

Ekvador'da Polis Helikopterinin Düşme Anı Amatör Kamerada

46 dakika önce

Ekvador'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan helikopter kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı.

Ekvador'da Polis Helikopterinin Düşme Anı Amatör Kamerada, System.String[]
Ekvador'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan helikopter kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı.

Kaza geçen hafta, Başkent Quito'da meydana geldi. Bir polis helikopteri, Portoviejo-Santo Domingo-Quito güzergahında uçuşunu tamamlamak üzereyken 1330 sıralarında başkent Quinto'da bulunan Bicentenario şehir parkına düştü. Helikopterde pilot, yardımcı pilot, polis müdürü ve bir sivilin yaralandığı belirtildi.

Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, helikopterde 4 kişinin bulunduğu, kazadan sonra hemen hastaneye kaldırıldıkları ve şu an durumlarının iyi oldukları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Helikopter, Polis, Dünya
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