Son Dakika Haberleri: Ekvador'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 18 Ölü

Ekvador'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 18 Ölü

39 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın: 18 Ölü, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 18 kişi boğularak can verdi. Olaydan rehabilitasyon merkezi yetkilileri sorumlu tutuldu. Yangının ülkenin güneybatısında yer alan liman kenti Guayaquil'de meydana geldiği belirtildi. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı kişilerin rehabilite edildiği merkezde çıkan yangında ölen 18 kişiden pek çoğunun yayılan dumandan boğularak can verdiği bildirildi. Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Otto Sonnenholzner, trajedinin sorumlusu olarak rehabilitasyon merkezi yetkililerini suçladı. Sonnenholzner, merkezlerin çalışma koşullarının gözden geçirileceğini duyurdu.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Güney Amerika, Güncel
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