Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın - Son Dakika

Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın

27.01.2021 17:39

Ekvador'un başkenti Quito'da halka sahte yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapan kliniğe baskın gerçekleştirilirken, enjekte edilen maddenin içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.

Ekvador'un başkenti Quito'da halka sahte yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapan kliniğe baskın gerçekleştirilirken, enjekte edilen maddenin içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.

Ekvador polisi, başkent Quito'nun güneyindeki Guamani Mahallesinde hastalara bilinmeyen bir madde enjekte eden ve bunun korona virüs aşısı olarak sunulan gizli bir kliniğe baskın gerçekleştirdi. Vatandaşların şikayetleri üzerine düzenlenen operasyonun ardından açıklama yapan yetkililer, söz konusu kliniğin kayıtlarda "spa ve zayıflama merkezi" olarak kayıtlı olduğunu belirtti. Ancak kurumun herhangi bir izin almadan "Covid-19 Tedavi Merkezi" olarak çalıştığı bilgisi üzerine operasyonun düzenlendiği aktarıldı.

Yetkili Cesar Diaz, "Duygularla, acılarla oynayarak bu tür maddeleri satarak vatandaşların sağlıklarıyla oynuyorlar" diye duruma isyan etti. Yerel makamlar konuyla ilgili soruşturma başlatırken, korona virüse karşı aşı dağıtmaya yetkili tek kurumun Sağlık Bakanlığı olduğu ifade edildi.

Operasyon sırasında birçok kişi, Covid-19'a karşı olduğu iddia edilen aşıyı yaptırmak için sırada bekliyordu. Hastaların her bir dozu 15 dolar olmak üzere 3 doz almak için toplam 45 dolar ödedikleri bildirildi. Bu tedaviden sonra hastalara iki serum, bir de multivitamin verildiği ve 75 dolar talep edildiği ortaya çıktı.

Herhangi bir izni olmayan kuruluşun aşılanan kişilere "bağışıklık" kazandıklarına dair bir belge vermesi de dikkat çekti. Araştırma sonucu yetkililer, sahte klinikte hastalara 70 bin doz aşı yapıldığını ve şu anda hastalara enjekte edilen maddenin formülünün bilinmediğini açıkladı. Baskında ele geçirilen maddelerin analizi yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Ekvador'da salgının başlangıcından bu yana toplam 242 bin 146 korona virüs vakası tespit edilirken, 14 bin 668 kişi hayatını kaybetti.

(Serkan Bayar/İHA)

Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın
Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın
Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın
Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın

Koronavirüs, Ekvador, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Doğumda iki kez kalbi duran kadın hayata döndürüldü ancak yatağa mahkum oldu Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek         
18:06
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
17:52
Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı         
17:47
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekvador'da sahte Covid-19 aşısı yapılan kliniğe baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei