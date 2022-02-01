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Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı

01.02.2022 12:06
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı

Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi toprak kaymasına neden oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması ve selde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte, sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Sel nedeniyle ağaçlar devrildi, evler sular altında kaldı, kurtarma ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Toprak kayması sonucu birçok bölgede meydana gelen çamur seli büyük maddi hasara yol açtı. Çamur seline kapılan insanlar kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. Elektrik kesintisinin yaşandığı kentte, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

(İHA)

Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı
Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı

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Güney Amerika, Ekvador, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı - Son Dakika


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