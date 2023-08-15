Ekvador'da Siyasetçi Pedro Briones Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ülkede genel seçimler öncesinde öldürülen siyasetçi sayısı 3'e yükseldi.

BAŞKAN ADAYINA SUİKAST

Güney Amerika ülkesi Ekvador, seçimlere günler kala devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik düzenlenen suikastın ardından yeni bir cinayetle sarsıldı. Kolombiya sınırındaki Esmeraldas'ta Yurttaş Devrimi Hareketi'nin yerel lideri Pedro Briones, dün evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Pedro Briones

"EKVADOR EN KANLI DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Partinin devlet başkanı adayı Luisa Gonzalez yaptığı açıklamada, Briones'in ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ekvador, en kanlı dönemini yaşıyor" dedi. Partinin kurucusu eski Devlet Başkanı Rafael Correa da yaptığı açıklamada, "Esmeraldas'ta bir meslektaşımızı daha öldürdüler. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLİ

Polis tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yerel medyada yayınlanan haberlerde 2 silahlı saldırganın olayın ardından motosikletle kaçtığı belirtildi.

SEÇİM ÖNCESİ 3'ÜNCÜ SUİKAST

Briones'e yönelik saldırı ülkede 20 Ağustos'ta yapılacak erken genel seçimleri öncesinde siyasetçilere yönelik düzenlenen 3'üncü suikast oldu. Manabi eyaletinde 23 Temmuz'da Manta kenti Belediye Başkanı Agustin Intriago, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio da başkent Quito'da 9 Ağustos'ta düzenlenen suikastle öldürülmüştü.