Son Dakika Haberleri: Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika Güncel Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

1 saat önce

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ekvador'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı bir hafta önce başlayan gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine ülkenin Devlet Başkanı Lenin Moreno sokağa çıkma yasağı ilan etti. Moreno'nun imzaladığı kararnameye göre sokağa çıkma yasağı yerel saatle 20.00'de başlayıp ertesi gün 08.00'de sona erecek. Olağanüstü hal durumunun ise devam edeceği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin Quito'daki Ulusal Meclis binasına giren protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmaları yaşandı. Güvenlik önlemlerini aşarak Kongre'ye giren protestocular milletvekillerinden operasyonların durmasını istedi.

Ekvador hükümeti şubat ayında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 4,2 milyar dolarlık bir kredi almak için IMF'nin kamu harcamaları kısıtlaması şartlarını kabul etmiş, kemer sıkma politikalarını açıklamıştı. Anlaşma çerçevesinde kamu çalışanları için tatil günlerinin azaltılmış, emeklilik şartlarında değişiklik yapılmış, bazı sözleşmeli çalışanlar için daha düşük tazminat getirilmiş, ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonu da kaldırılmıştı. Hükümetin kemer sıkma politikalarını duyurmasının ardından ülkede protestolar patlak vermiş, protestolara yerliler de katılmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ülke çapında devam eden protestolar nedeniyle ülke başkentini Quito'dan geçici olarak Guayaquil'a taşımıştı. Moreno ayrıca, protestoların şiddetlenmesi nedeniyle iki aylık bir olağanüstü hal ilan etmişti.

(İHA)

Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hükümet, Lenin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı Çavuşoğlu'nun özel harekat üniformalı pozu, Akşener'in yardımcısını rahatsız etti Bakan Selçuk: Devlet korumasındaki 2 bin 183 genç, yarın kamuda tercih yapabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:23:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]