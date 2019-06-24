Son Dakika Haberleri: Ekvador'da toprak kayması
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Ekvador'da toprak kayması

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
Ülke basınında çıkan haberlerde, ülkenin orta kesiminde yer alan Banos de Agua Santa bölgesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin öldüğü bildirildi. Haberlerde 145 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
CNN Espanol televizyon kanalında, aşırı yağışlar nedeniyle nehir sularının yükselmesine bağlı olarak onlarca evin sürüklendiği ve onlarcasının da yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu görüntüler yer aldı.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Biriminin felaketten etkilenenlere yardım etmek için harekete geçtiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:49 Kaynak: AA
Güney Amerika, Güncel
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