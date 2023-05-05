Ekvador'da yaşanan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı

Ekvador'un Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında 27 Mart'ta şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ekvador Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.

37 KİŞİ DAHA TOPRAK ALTINDA

Toprak altında 37 kişinin daha olduğu ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına 60 asker, 34 itfaiyeci, 35 polis ve eyalet kurumlarından ekiplerin katıldığı bildirildi.

AFETTEN BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer toprak kaymasında 163 evin hasar gördüğü açıklarken 57 evin de tamamen yıkıldığını ifade etmişti. Bölgede binden fazla kişinin afetten etkilendiği öğrenildi.