Ekvador'da Yerli Protestoları Giderek Azalıyor - Son Dakika
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Ekvador'da Yerli Protestoları Giderek Azalıyor

16.06.2022 11:39
Ekvador'da Yerli Protestoları Giderek Azalıyor

QUİTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo Çarşamba günü, ülkede yerlilerin ekonomi politikalarına karşı yaptıkları gösterilerin azalmakta olduğunu söyledi.

QUİTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo Çarşamba günü, ülkede yerlilerin ekonomi politikalarına karşı yaptıkları gösterilerin azalmakta olduğunu söyledi. Carrillo başkent Quito'da düzenlediği basın toplantısında, "Gözaltına alınanların sayısı 20'nin üzerinde" dedi ve "Şu ana kadar ülke genelinde yaklaşık 63 olay çıktığını ve bu olaylara karışan kişi sayısının 5.500'ün altında olduğunu" belirtti.

Vandalizm eylemleri nedeniyle tutuklananlar arasında, ülkedeki en büyük yerli örgüt olan ve hükümetin akaryakıt fiyatlarını dondurmasını, tarım ürünleri için adil fiyatlar ve yerli halk için istihdam ve sosyal güvenliğin iyileştirilmesini talep etmek için Pazartesi günü süresiz protesto çağrısı yapan muhalefetteki Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza da bulunuyor. Ülkede protestoların başladığı Pazartesi gününden bu yana, birçok ilde serbest dolaşım, ticaret, eğitim ve sağlık faaliyetleri yollara kurulan barikatlar nedeniyle aksadı. Çarşamba günü, Cotopaxi, Imbabura ve Quito'nun güney girişinde ağır makine ve araçlarla kuşatılan barikatlar kaldırılmadı. Hükümetle çeşitli başarısız diyaloglar gerçekleştiren Conaie, 2019'da yaklaşık iki hafta süren ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddetli hükümet karşıtı gösterilere öncülük etmişti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ekvador'da Yerli Protestoları Giderek Azalıyor - Son Dakika

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