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Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor - Son Dakika

Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor

02.02.2022 07:02
Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle Amazon Nehri'nin tehdit altında olduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle Amazon Nehri'nin tehdit altında olduğu bildirildi.

Ekvador basınında yer alan habere göre, kaya parçasının petrol boru hattının üzerine düşmesi sonucu meydana gelen petrol sızıntısı Amazon ormanlarındaki nehirde, yaklaşık 300 kilometrelik alana yayıldı.

Ekvador Amazon Yerli Milliyetleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Lola Piyaguaje, açıklamasında, sızıntının sebep olduğu kirlilik nedeniyle bölgede yaşayan yerlilerin sağlığının tehlike altında olduğunu belirterek, yetkililerden hızlıca harekete geçmesini istedi.

Çevresel felaket uyarısında bulunan Piyaguaje, "Ekvador devleti taleplere dikkat etmeli, eğer gereğini yapmazsa, nehri temizlemek için bütün gücümüzle çalışacağız, nehir yerli halkların tek zenginliğidir." ifadesini kullandı.

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Güney Amerika, Ekvador, Petrol, Amazon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'daki petrol sızıntısı Amazon Nehri'ni tehdit ediyor - Son Dakika


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