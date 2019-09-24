Son Dakika Haberleri: Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti
Son Dakika Ekonomi Haber

Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti

1 saat önce

Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz.

Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti, System.String[]

Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askeri mültecileri kurtarmak için denize atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekvador'dan Türk iş dünyasına yatırım daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]