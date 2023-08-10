Ekvador'u yıkan saldırı! Başkan adayı seçime günler kala suikasta kurban gitti - Son Dakika
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Ekvador'u yıkan saldırı! Başkan adayı seçime günler kala suikasta kurban gitti

10.08.2023 09:22

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde 'yolsuzluğa karşı duruşuyla' tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Villavicencio'nun saldırı sonucu öldürüldüğü, saldırganın ise güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü belirtildi.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda aralarında polis memurlarının da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Öte yandan Villavicencio'ya yönelik silahlı saldırı anı görüntüleri de ortaya çıktı.

BAŞINA 3 EL ATEŞ ETTİLER

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

ALDIĞI YARALAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

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Fernando Villavicencio.

"SUÇ GRUPLARI YASALARIN TÜM AĞIRLIĞINI HİSSEDECEKLER"

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı. Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Seçimlere 10 gün kala Villavicencio'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda, başkan adayı arabaya bindirildikten sonra silahların patladığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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