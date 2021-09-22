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Ekvador Devlet Başkanı Lasso, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ekvador Devlet Başkanı Lasso, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

22.09.2021 05:07
Ekvador Devlet Başkanı Lasso, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, son yıllarda giderek derinleşen göç krizi nedeniyle uluslararası topluma iş birliği yapılması çağrısında bulunarak, zorunlu göç stratejisi belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, son yıllarda giderek derinleşen göç krizi nedeniyle uluslararası topluma iş birliği yapılması çağrısında bulunarak, zorunlu göç stratejisi belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Lasso, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, insanları göç etmeye zorlamak yerine, pazar olanaklarını arttırarak göçmen akınının durdurulabileceğini belirtti.

"Milyonlarca Venezuelalının vatanlarından ayrılmalarına kayıtsız kalmadık"

Ekvador'un göçmenlere kardeşçe kucak aştığını dile getiren Lasso, "Ne yazık ki insanlık dramı Latin Amerika ülkelerinde bizler için yeni değil. Tam da bu nedenle milyonlarca Venezuela vatandaşının anavatanlarından ayrılmalarına kayıtsız kalmadık." ifadesini kullandı.

Lasso, ülkesinde bulunan 433 bin Venezuelalı göçmene sosyal güvence ve iş imkanları sağladıklarını kaydetti.

"Serbest ticaret yoluyla bağlantı kurmamız bizim için daha iyidir"

Vatandaşların göç etmelerini engelleyecek fırsatlar sunulması gerektiğine dikkati çeken Lasso, "Ticari imkanları insanlara sağlamalıyız, bizi izole eden, kuşatan ve refah alanlarını sınırlayan uygulamaların neden olduğu zorunlu göçtense, serbest ticaret yoluyla bağlantı kurmamız bizim için daha iyidir." dedi.

Birleşmiş Milletler, Latin Amerika, Ekvador, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador Devlet Başkanı Lasso, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekvador Devlet Başkanı Lasso, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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