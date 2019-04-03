Son Dakika Haberleri: Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan Wikileaks'e Suçlama

Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan Wikileaks'e Suçlama

27 dakika önce

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks'i aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan Wikileaks'e Suçlama, System.String[]
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks'i aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

Moreno, Ekvador Radyo- Televizyon Yayıncıları Birliğine yaptığı açıklamada, Wikileaks'in, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlediğini söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, ayrıca Wikileaks'i yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

Wikileaks'in genel yayın yönetmenliğini geçen yıl kurucusu Julian Assange'dan devralan Kristinn Hrafnsson, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

2012'den bu yana büyükelçilikte

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da, 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.

İngiliz mahkemesi geçen yıl şubat ayında Assange hakkındaki yakalama kararına yönelik itirazı reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:35 Kaynak: AA

Lenin, Güncel
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