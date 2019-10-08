Son Dakika Haberleri: Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı
Son Dakika 3. Sayfa Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı

Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı

32 dakika önce

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülke çapında devam eden protestoların önüne geçememesi sebebi ile geçici olarak ülke başkentini Quito'dan Guayaquil'a taşıdı.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı, System.String[]

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülke çapında devam eden protestoların önüne geçememesi sebebi ile geçici olarak ülke başkentini Quito'dan Guayaquil'a taşıdı.


Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülke çapındaki kitlesel protesto gösterilerinde azalma olmadığını gerekçe göstererek ülkenin başkentini geçici olarak Quito'dan Guayaquil'a taşıdığını ve faaliyetlerini bir süre burada sürdüreceğini duyurdu. Başkan Moreno yaptığı resmi açıklamada, "Bana verilen anayasa otoritesine göre hükümet koltuğunu Guayaquil şehrine taşıdım ve bu şehre yerleşme kararı aldım" dedi.


İki aylık bir olağanüstü hal ilan etti


Moreno ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'yı da hükümetini istikrarsızlaştırmak ve anayasal düzeni baltalamakla suçladı. Ekvador Devlet Başkanı ayrıca, protestoların daha da şiddetlenmesi nedeniyle iki aylık bir olağanüstü hal ilan etti. Öte yandan Ekvador'un yerli topluluklarını temsil eden gruplar da, hükümetin yakıt sübvansiyonlarına son verdiğini açıkladıktan sonra başlayan kitlesel protestolara katılarak başkent Quito'da sokaklara döküldü.


Ekvador ekonomisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık borç yükü nedeniyle zor günler geçiriyor. Moreno hükümeti 2020 yılına kadar borcu 1 milyar dolar seviyelerine düşürmek konusunda kararlı olduğunu açıklamıştı. Ancak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 4,2 milyar dolarlık bir kredi alabilmek için bir dizi kısıtlama politikasını içeren paket açıklayınca ülke ayağa kalkmıştı. - QUITO

Lenin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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