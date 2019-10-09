Ekvador eski Devlet Başkanı Correa, halefi Moreno'ya cevap verdi

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, kendisini "ülkesindeki olayların arkasında olmakla" suçlayan Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya, "Bizim darbeci olduğumuzu, hükümeti istikrarsızlaştırmak istediğimizi söylüyor. Asıl darbeci onlar çünkü canları istedikleri her seferinde anayasayı ihlal ettiler." ifadeleriyle cevap verdi.

Moreno'nun, Ekvador'da günlerdir devam eden ve yer yer şiddet eylemlerine dönüşen protestolardan sorumlu tuttuğu Correa, Rus televizyonu RT'nin İspanyolca servisinde katıldığı canlı yayınında halefinin iddialarını yanıtladı.

Correa, yaşadığı Belçika'dan programa bağlanarak, "Moreno, güvenlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve siyasi alandaki çöküşünden dolayı yıllardır beni suçluyor ama yaptığı şey tam olarak çılgınlık." dedi.

Moreno'nun Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonları kaldırmasına tepki olarak başlayan ve tüm ülkeye yayılan hükümet karşıtı protesto ve olaylara ilişkin " (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro ve Correa, Ekvador'u istikrarsızlaştırma planını devreye soktu." iddialarını hatırlatan Correa, şunları söyledi:

"Bizim darbeci olduğumuzu, hükümeti istikrarsızlaştırmak istediğimizi söylüyor. Asıl darbeci onlar çünkü canları istedikleri her seferinde anayasayı ihlal ettiler. Demokrasiyi çalanlar da ülkeyi istikrarsızlaştıranlar da anayasal düzeni bozanlar da onlar."

"Erken seçimle mümkün"

Correa, Ekvador'daki sorunun, hükümetin halkın sandıkta onayladığı ekonomik ve siyasi modelden ayrılarak neoliberal politikaları uygulamak istemesiyle çıktığını savundu.

Anayasanın, Ulusal Meclise ya da Devlet Başkanı'na ülkeyi seçime götürme yetkisi verdiğini anımsatan Correa, Ekvador'un bugünkü durumdan çıkışının ise erken seçimle mümkün olacağını vurguladı.

Correa, Ekvador medyasının olaylar karşısındaki tavrını da hedef alarak, medya patronlarının hükümetle güç paylaştıklarını ve olayları örtmeye çalıştıklarını belirtti.

Guaido da topa girdi

Öte yandan Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido da Moreno'nun ülkesindeki olaylara ilişkin Maduro ve Correa'yı suçladığı tartışmalara dahil oldu.

Guaido, birkaç hafta önce Venezuela'ya gidip Maduro ile röportaj yapan Correa'nın açık ziyaretine ilişkin, "Venezuela'da bulunmuş olabileceğinden şüphemiz yok." dedi.

Batı destekli Guaido, röportajdan sonra Belçika'ya dönen Correa'nın şimdi nerede olduğunu Ulusal Meclis olarak araştırdıklarını söyledi.

Correa, birkaç hafta önce açık şekilde Venezuela'ya gitmiş ve başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'de Maduro ile Rus televizyonu RT'nin İspanyolca servisi için röportaj yapmış ve bu röportaj yayımlanmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno ise Correa'nın bu programını işaret ederek, "selefini ve Maduro'yu ülkesine yönelik darbe planını bu ziyaretle uygulamaya koymakla" suçlamıştı.

Olaylar?

Ekvador'da hükümet şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.?

Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunun kaldırdığını duyurmuştu.?

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.?

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.