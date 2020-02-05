Ekvador, karantinaya alınan Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor - Son Dakika

Çin hükümetinin izin vermemesi nedeniyle karantina altında bulunan Vuhan kentindeki vatandaşlarını kara yoluyla çıkaramayan Ekvador, tahliye yolu arıyor.

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan kentindeki Ekvadorluların kara yoluyla tahliye planının Çinli otoritelerin müsade etmemesi nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi.

Bu gelişme üzerine, kentte eğitim gören ve sağlık durumları iyi olan 9 Ekvadorlu öğrencinin hava yoluyla tahliyesi için, vatandaşlarını uçakla çıkaracak başka bir Latin Amerika ülkesiyle temas kurulduğu aktarılan açıklamada, bu ülkenin de Ekvador'a, "yalnızca kendi vatandaşlarını tahliye edeceğini" bildirdiği paylaşıldı.

Açıklamada, "Ekvador devletinin söz konusu öğrencileri Vuhan'dan tahliye etmek için çözüm aramaya devam edeceği" belirtildi.

Bu arada, Vuhan'daki 14 vatandaşından öncelikle 5'ini çıkarmak isteyen Kolombiya'nın kara yolu ile tahliye planı da Çin otoritelerine takılmıştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Kolombiyalıları çıkarmak için "dost ülkelerin desteği ile muhtemel bir hava yolu tahliyesi" ihtimali de dahil bütün alternatiflerin değerlendirildiği vurgulanmıştı.