Son Dakika Haberleri: Ekvador, Maduro'nun Suçlandığı Para Transferi İddialarını Soruşturmayacak

Ekvador, Maduro'nun Suçlandığı Para Transferi İddialarını Soruşturmayacak

1 saat önce

Ekvador Başsavcılığı, Venezuela'dan, eski Devlet Başkanı Rafael Correa'ya para transfer edildiği iddiasını soruşturmaya gerek olmadığını açıkladı.

Ekvador, Maduro'nun Suçlandığı Para Transferi İddialarını Soruşturmayacak, System.String[]
Ekvador Başsavcılığı, Venezuela'dan, eski Devlet Başkanı Rafael Correa'ya para transfer edildiği iddiasını soruşturmaya gerek olmadığını açıkladı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'ya 281 bin dolar verdiğini iddia edip, savcılığa şikayette bulunmuştu. Ekvador Başsavcılığı, Maduro'nun Correa'ya mali desteğini soruşturmama kararı aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisince sunulan belgelerde yeterli delil olmadığı belirtilerek, "Sunulan belgeler, suç işlenmesi için komisyon ödendiğinin bir göstergesi değildir, kovuşturma yapmak için yeterli delil değildir" denildi.

Geçen hafta Şili'nin başkenti Santiago'da yapılan Prosur görüşmeleri sırasında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Ekvador'daki demokratik rejime karşı eylemlerin finanse edilmesi için Venezuela'nın kamu kaynaklarının kullanıldığını açıklamıştı. - QUITO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

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