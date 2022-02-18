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Ekvador Parlamentosu tecavüz vakalarında kürtajı onayladı - Son Dakika

Ekvador Parlamentosu tecavüz vakalarında kürtajı onayladı

18.02.2022 01:51
Ekvador Parlamentosu tecavüz vakalarında kürtajı onayladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkaran yasa oy birliğiyle kabul edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, tecavüz vakalarında kürtajı suç olmaktan çıkaran yasa oy birliğiyle kabul edildi.

Ekvador Ulusal Meclisi'nde tartışılan kürtaj yasa tasarısı 75 lehte, 41 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilerek tecavüz vakalarında kürtaj suç olmaktan çıkarıldı.

Yasa kapsamında, tecavüz mağduru hamile kız çocuklarına 12 haftaya kadar, ergen kadınlar için de 18 haftaya kadar kürtaj yapılmasına olanak tanınıyor.

Meclis Başkanı Guadalupe Llori açıklamasında, yasanın geniş bir katılımla tartışıldığını belirterek, "Bugün genel kurul, ülkedeki kızların, gençlerin ve kadınların bugünü ve geleceği için büyük önem taşıyan bir yasa tasarısı üzerinde demokratik bir tartışmanın ardından çoğunluk kararıyla sonuca vardı." ifadesini kullandı.

Tasarıyı sunan Meclis Üyesi Johanna Moreira, "Düzenlemeler Ekvador halkının ve cinsel şiddet mağdurlarının gerçeklerine göre ayarlandı." dedi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso'ya gönderilecek yasanın vetosu ya da onaylanması için 30 günlük bir sürenin olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Yasa Tasarısı, Güney Amerika, Ekvador, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador Parlamentosu tecavüz vakalarında kürtajı onayladı - Son Dakika


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