Ekvador'u sel vurdu - Son Dakika
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Ekvador'u sel vurdu

01.08.2022 13:33

Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Ekvador'un başkenti Quito'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Kentte çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yetkililer, sel nedeniyle bölgede elektrik kesintilerinin de yaşandığını belirtirken, Quito'nın kuzeyindeki Calderon bölgesinin de selden etkilendiği bildirildi. Selden etkilenen halkın kullanımı için kentin farklı bölgelerinde geçici barınma merkezleri faaliyete geçilirken, bölgede hasar tespit çalışması hazırlanıyor.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü tarafından (Inamhi), Quito'da yağmur, dolu ve fırtınanın bugün de devam edeceği bildirilirken, bölgedeki aşırı yağışlara yüksek sıcaklıkların neden olduğunu belirtildi.

(Serkan Bayar İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'u sel vurdu - Son Dakika

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