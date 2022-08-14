Ekvador'da patlama: 5 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Ekvador'da patlama: 5 ölü, 16 yaralı

14.08.2022 21:11
Ekvador'da patlama: 5 ölü, 16 yaralı

Ekvador'un güneybatısında yer alan liman kenti Guayaquil'de meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ekvador'un güneybatısında yer alan liman kenti Guayaquil'de meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Hükümet, olayın organize suç örgütleri tarafından düzenlenen bir saldırı olduğunu bildirdi.

Ekvador'un güneybatısında yer alan liman kenti Guayaquil'de patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Ekvador Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamada 8 evin hasar gördüğü ve 2 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, görgü tanıkları, patlama sonrasında yola düşen ev enkazlarının arasında yaralanmış birçok kişi gördüklerini ifade etti. Guayaquil İtfaiyesi ve sivil savunma ekipleri olaydan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına katılırken, emniyet güçleri patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hükümet olaydan organize suç örgütlerini sorumlu tuttu.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamadan organize suç örgütlerini sorunlu tutarak, "Organize suç örgütleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Bu devlete savaş ilanıdır. ya birleşip bununla mücadele ederiz ya da bedeli toplum için daha ağır olur" dedi.

Şubat 2021'den bu yana 400 kişi çatışmalarda öldü

Dünyada en çok kokain üreten iki ülke olan Kolombiya ile Peru arasında yer alan Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son yıllarda uyuşturucu çeteleri arasındaki mücadele nedeniyle şiddet olayları arttı. Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda, Şubat 2021'den bu yana en az 400 kişi hayatını kaybederken, çatışmalar yer yer hapishanelere kadar sıçradı.

Dünyadaki kokainin yüzde 6,5'i Ekvador'da ele geçirildi

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 2020 yılında Ekvador'da ele geçirilen kokain dünyadaki kokainin yüzde 6,5'ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıl, 18 milyonluk ülkede cinayet oranı 100 bin kişi başına 14'e yükselerek, 2020'den bu yana iki katına ulaştı. - QUITO

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekvador'da patlama: 5 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekvador'da patlama: 5 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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