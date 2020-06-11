Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 3 bin 720'ye, Guatemala'da 289'a yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 720'ye, vaka sayısı ise 523 artarak 44 bin 440'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 420 olarak kayda geçti.

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artışla 289 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 363 artarak 7 bin 866'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1413 olarak açıklandı.