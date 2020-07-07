Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 821'e, Kolombiya'da ise 4 bin 210'a yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 821'e çıktı. Vaka sayısı da 422 artışla 62 bin 380'e ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 146 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 210'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 171 artarak 120 bin 281'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 489 artarak kayıtlara, 50 bin 370 olarak geçti.