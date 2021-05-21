Ekvador ve Panama, Kolombiya ile sınırları geçici kapattı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Orta Amerika ülkesi Panama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kolombiya'ya olan sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ekvador Ulusal Acil Durum Operasyonları Komitesi (COE) Başkanı Juan Zapata, açıklamasında, Ekvador - Kolombiya sınırının her iki ülkenin yetkilileriyle ortak ve koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Protokoller ve parametreler oluşturulduğunda, sınır kademeli ve güvenli şekilde yeniden açılacaktır. " ifadesini kullandı.

Zapata, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması için herhangi bir karar ve tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 artarak 20 bin 22'ye, vaka sayısı 2 bin 348 artışla 415 bin 255'e yükseldi.

Panama hava, kara ve nehir sınırını kapattı

Panama hükümetinden yapılan açıklamada ise Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ile sınırların açık olmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle hava, kara ve nehir geçişleri geçici olarak askıya alınması kararlaştırıldı.

Ülkede bugüne kadar 372 bin 800 kişi Kovid-19'a yakalandı, 6 bin 314 kişi yaşamını yitirdi.