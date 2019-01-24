Son Dakika Haberleri: Ekvador Venezuela'ya Olası Askeri Müdahaleye Karşı Çıktı

Ekvador Venezuela'ya Olası Askeri Müdahaleye Karşı Çıktı

1 saat önce

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan Ekvador, bu ülkeye olası askeri müdahaleye karşı çıktığını bildirdi.

Ekvador Venezuela'ya Olası Askeri Müdahaleye Karşı Çıktı, System.String[]
Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklayan Ekvador, bu ülkeye olası askeri müdahaleye karşı çıktığını bildirdi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde katıldığı bir panelde, ülkesinin, Venezuela'ya askeri müdahale seçeneğine karşı çıktığını söyledi.

Valencia, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya 'Seçenekler masada.' yanıtını vermesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna, bunun sorunu çözeceğine inanmadığı yanıtını verdi.

Jose Valencia, "Venezuela halkına kendi kararlarını verme fırsatını vermek zorundasınız." diye konuştu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine Ekvador dahil bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu karara tepki göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: AA

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