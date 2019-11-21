Son Dakika Haberleri: Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Son Dakika Güncel Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu - Son Dakika

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fanny de Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Puma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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