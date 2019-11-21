Son Dakika Haberleri: Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fanny de Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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