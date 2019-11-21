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Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fanny de Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.
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