Ekvator Enerji'den indirimli ve sabit fiyatlı elektrik kampanyası

Ekvator Enerji, işletmelerin elektrik maliyetlerinde tasarruf edebilmeleri için "İndirimli ve Bir Yıl Süresince Zamlanmayan Sabit Fiyatlı Elektrik" kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanya, ulusal tarife aktif enerji birim bedeli üzerinden indirim yapılarak ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterilerine 12 aylık taahhüt karşılığında indirimli ve sabit fiyat garantisi veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, aylık elektrik tüketimi 1200 kilovatsaat (kWh) ve üzerinde olan ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abone grubu müşterileri için bir kampanya başlattıklarını belirterek, kampanya süresince söz konusu abonelere sunulan indirimli aktif enerji bedelinin 12 ay boyunca sabit tutulacağını ve elektrik tarifesine gelecek olası zamlardan etkilenmeyeceğini aktardı.

Baydaş, abonelere indirimli elektrik fırsatından yararlanma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"2021 yılı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarafından serbest tüketici limiti olarak belirlenen 1200 kWh ve üzerinde yıllık tüketimi olan tüketiciler, indirimli elektrik fırsatından yararlanabilecekler. Enerji satış danışmanı arkadaşlarımız işletmeleri ziyaret ederek hem ücretsiz danışmanlık hizmeti ve tasarruf çözümleri sunmakta hem de indirimli elektrikten faydalanmak isteyen işletmelerle indirimli elektrik anlaşması yapmaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen ilgili tüketiciler, internet sitemizi ziyaret ederek başvuru formunu doldurabilir ya da çağrı merkezimizden detaylı bilgi alabilirler."