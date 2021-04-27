Ekvator Enerji'den KOBİ'lere Paraşüt aboneliğinde 3 ay ücretsiz kullanım hediyesi

Ekvator Enerji, müşterilerine kapsamlı bir ön muhasebe yönetim hizmeti sunan Paraşüt uygulamasına bir yıllık abonelikte, 3 ay daha ek kullanım hakkı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle müşterilerine özel kampanyalar sunmaya ve müşterilerine birçok alanda fayda sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda KOBİ'lere akaryakıttan alışverişe kadar birçok alanda avantaj sunan şirket, online ön muhasebe uygulaması Paraşüt ile yaptığı kampanya sayesinde KOBİ müşterilerinin fatura kesmekten ödeme takibine, online tahsilattan raporlamaya kadar tüm muhasebe operasyonlarını kolayca yönetebilecekleri bir iş birliğine imza attı.

Sağlanan avantajlara, müşterilerine kapsamlı bir ön muhasebe yönetim hizmeti sunan Paraşüt uygulamasına bir yıllık abonelikte, 3 ay daha ek kullanım hakkı da eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, gerek tasarruf odaklı indirimli elektrik tarifeleri gerekse işletme maliyetlerinde tasarruf odaklı marka iş birlikleri ve kampanyalarla KOBİ müşterilerinin yanında yer almaya özen gösterdiklerini belirterek, "KOBİ müşterilerimize fayda sağlayacak teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşümleri yakından takip ederek müşterilerimizin işletme maliyetlerine ve iş verimliliklerine katkıda bulunacak farklı alanlarda yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu da sundukları hizmetlerle firmalar için dijital dönüşüm süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KOBİ'lere fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat gibi ihtiyaç duydukları hizmetleri, kullanıcı dostu bir ara yüzle sunuyor ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın akıllı banka hesap takibi, anahtar teslim e-fatura, cepten fiş okuma, mobil barkod okuyucu, e-ticaret, teklif ve depo yönetimi gibi hizmetlerimizle finansal yönetimlerini kolaylaştırıyoruz. Ekvator Enerji ile yaptığımız iş birlikleri sayesinde KOBİ'lerimizin işletmelerine katkı sağlayacak teklifler sunmaya devam edeceğiz."