Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baytaş'tan açıklama geldi - Son Dakika

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baytaş'tan açıklama geldi

11.03.2021 11:35
Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baytaş'tan açıklama geldi, System.String[]

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, "Tedarikçisini değiştiren tüketicinin elektriği kesilemez." diyerek uyarıda bulundu.

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, elektrikte tedarikçisini değiştiren tüketicinin herhangi bir sebeple geçiş aşamasında veya sonrasında elektriğinin kesilemeyeceğini bildirdi.

Baydaş, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yıl başında yaptığı düzenlemeyle yıllık 1200 kilovatsaat ve üzeri elektrik tüketimi olan tüketicilerin serbest tüketici olma hakkını elde ettiğini hatırlattı.

Elektrikte tedarikçi değişikliğinin serbest tüketici ya da serbest tüketici adayı olan her tüketicinin en doğal hakkı olduğunu ve bu hakkı devletin yasal düzenlemelerle ilgili tüketicilere sunduğunu belirten Baydaş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin neresinde olursa olsun elektrik tedarikçisini değiştiren tüketicisinin, herhangi bir sebeple geçiş aşamasında ve sonrasında elektriği kesilmez. Elektrik alt yapısında teknik ve fiziksel olarak herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmaz. Elektrik sayacı değişmez. Hali hazırda hizmet aldığı tedarik şirketinden ayrılması için herhangi bir şube veya herhangi bir müdürlüğe giderek abonelik iptali yaptırmasına gerek kalmaz. Sayaçların okunması, elektrik arızası, elektrik kesintisi ve diğer altyapı hizmetleri konularında değişiklik yaşanmaz, bu hizmetler hali hazırda bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi tarafından aynı kalitede verilmesi zorunludur. Tedarikçi değişikliği sonrasında herhangi bir kısıtlama ve değişiklik olmadan bu hizmetlerin devamı yasal zorunluluktur."

Baydaş, tedarikçisini değiştiren tüketicilerin aldıkları elektrik enerjisinin kalitesinde, gücünde, akım şiddetinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacağına dikkati çekerek, "Elektrik tedarikçi değişikliğinde tüketiciye bu gibi sorunların yaşanacağı bilgisini veren şirketler hakkında tüketicilerin EPDK'ye başvurarak şikayetlerini dile getirmeleri gerekmektedir. Biz Ekvator Enerji olarak bu tür yanlış bilgilerin yayılmasına engel olmak adına müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Tedarikçi değişikliği sebebiyle haksız şekilde sorun yaşayan müşterilerimizin mağduriyetlerini önlemek için yanlarında duruyoruz, yanlarında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baytaş'tan açıklama geldi - Son Dakika Ekonomi


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