Ekvator Enerji müşterilerine ÇiçekSepeti'nde indirim uygulanacak

Ekvator Enerji, indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan müşterilerine Çiçeksepeti'nden yapacakları alışverişler için yüzde 15 indirim uygulayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 06 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında Ekvator Enerji ile indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan müşteriler, ÇiçekSepeti'nde rozetli ürünlerde geçerli olmak üzere anında yüzde 15 indirim hakkı elde edecek.

Ayrıca, müşteriler takı-tasarım aksesuarlarından hediyelik setlere, çiçekten kırtasiye malzemelerine kadar birçok kategoride binlerce üründe indirimli alışveriş ayrıcalığı yaşayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler 0850 840 36 00 numaralı Çağrı Merkezini arayarak, bilgi@ekvatorenerji.com adresine e-posta göndererek ya da www.ekvatorenerji.com resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.