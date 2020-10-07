Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı - Son Dakika

Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı

07.10.2020 20:11
Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı, System.String[]

Gine Körfezi'ne kıyısı olan Ekvator Ginesi sularında korsanlar tarafından mayıs ayında kaçırılan biri Ukraynalı, ikisi Rus, 5 denizci serbest bırakıldı.

Gine Körfezi'ne kıyısı olan Ekvator Ginesi sularında korsanlar tarafından mayıs ayında kaçırılan biri Ukraynalı, ikisi Rus, 5 denizci serbest bırakıldı.

Ekvator Ginesi basınının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ülkenin kara sularında kaçırılan 5 denizcinin, Ekvator Ginesi ve Nijerya güvenlik güçleriyle yürütülen ortak operasyon sonucu serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Başkent Malabo ve başkente 40 kilometre mesafedeki Luba kentinin kıyı sularında Rio Mitong ile Djibloho adlı ticari gemilere 9 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda söz konusu 5 denizci kaçırılmıştı.

Dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 90'ı Gine Körfezi'nde yapılıyor. Bu bölge, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırının düzenlendiği Gine Körfezi'nde bu sayı geçen yıl 121'e çıktı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı - Son Dakika

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