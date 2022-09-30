Ekvator Ginesi'nden, Fransa'ya "BM Yolsuzluk Sözleşmesi"nin ihlali davası - Son Dakika
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Ekvator Ginesi'nden, Fransa'ya "BM Yolsuzluk Sözleşmesi"nin ihlali davası

30.09.2022 23:34
Ekvator Ginesi'nden, Fransa'ya "BM Yolsuzluk Sözleşmesi"nin ihlali davası

Ekvator Ginesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak Mahkemeden geçici tedbirlere hükmetmesini istedi.

Ekvator Ginesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak Mahkemeden geçici tedbirlere hükmetmesini istedi.

ICJ'den yapılan açıklamada, Ekvator Ginesi'nin Fransa aleyhine dava açtığı belirtildi.

Fransa'nın BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'ye başvuran Ekvator Ginesi'nin, haksız şekilde müsadere edildiğini iddia ettiği taşınmazların Fransa'dan iadesini istediği kaydedildi.

Ekvator Ginesi'nin tedbir talepleri

Ekvator Ginesi, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı ve oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue aleyhine Fransa'da 2010'da başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında el koyulan şirket ve taşınmazların 15 Eylül 2011 tarihinde Ekvator Ginesi'ne devredildiğini savundu.

Açıklamada, Mangue'nin şahsi mülkiyetinden çıktığı ve bu sebeple Ekvator Ginesi'nin, bu şirket ve taşınmazların müsaderesinin hukuksuz olduğu gerekçesiyle Fransa'dan iadesini istediği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ekvator Ginesi'nin, Fransa Yargıtayı'nın Mangue'ye ait olduğunu düşündüğü Paris'in Foch Bulvarı'ndaki 42 numaralı binanın satışa çıkarılmasına karşı çıktığı ve satışın durdurulup taşınmazın kendilerine iade edilmesi için Divan'dan geçici tedbire hükmetmesini talep ettiği aktarıldı.

Ekvator Ginesi, Divandan, kamu fonlarına ait malvarlıklarını müsadere ederek Fransa'dan BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kapsamındaki ihlallerine son vermesine hükmetmesini talep etti.

Divan "diplomatik dokunulmazlık" iddialarını reddetmişti

ICJ, Ekvator Ginesi'nin, "diplomatik dokunulmazlığın Fransa tarafından ihlal edildiği" iddiasıyla açtığı davadaki taleplerini 11 Aralık 2020 tarihli kararında reddetmişti.

Divan, Mangue'nin şahsi malvarlıklarını yolsuzluk soruşturması kapsamında müsadere edilmesinin önüne geçmek için "diplomatik dokunulmazlık" hakkının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle Fransa'nın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki 42 numaralı binanda yer aldığı birçok taşınır ve taşınmaza el koymasında ihlal tespit etmemişti.

Mangue'ye yönelik yolsuzluk soruşturmanın, "Ekvator Ginesi'nin iç işlerine müdahale olmadığı"nı ifade eden Divan, Foch Bulvarındaki binanın Ekvator Ginesi'nin diplomatik misyonu olamayacağını vurgulamıştı.

Fransa'daki yolsuzluk soruşturması

Fransız adli makamları, 2010'da Mangue hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma başlattı.

İddiaya göre Mangue, Ekvator Ginesi'nin kamu kaynaklarından elde ettiği geliri Fransa'da yatırıma çevirerek kara para aklıyordu.

Ekvator Ginesi hükümeti, 15 Eylül 2011'de, Mangue'ye ait İsviçre merkezli 5 şirket ve bu şirketlerden birinin Fransa'daki iştirakine bağlı Paris'in Foch Bulvarın'daki 42 numaralı binayı satın almış ve bazı misyon şefliklerini bu binaya taşımıştı.

Fransız makamları, bu binanın Mangue'nin yolsuzluktan sağladığı gelirle satın alındığı ve soruşturma neticesinde müsadere edilmesini için dokunulmazlık manevrasına başvurduğunu düşünerek binaya el koymuştu.

Ekvator Ginesi, Paris Temyiz Mahkemesi'nin Mangue'ye 3 yıl tecilli hapis ile 30 milyon avro para cezası ve Ekvator Ginesi'ne devredilen malvarlıklarının müsaderesine hükmetmesinin ardından Viyana Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Haziran 2016'da ICJ'de dava açmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ekvator Ginesi, Fransa, Güncel, Son Dakika

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