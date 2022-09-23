Kararnamede, 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin, milletvekili, senato ve belediye seçimleri ile aynı gün yapılarak gereksiz seçim maliyetlerinden kaçınılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvator Ginesi 'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin, 5 ay öne çekilerek milletvekili senato ve belediye seçimlerinin de yapılacağı 20 Kasım'da yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçimi 20 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

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