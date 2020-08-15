Ekvator Ginesi'nde hükümet düştü - Son Dakika

Ekvator Ginesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tetiklediği ekonomik krizden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mbasogo, Asue hükümetinin görevini yerine getiremediği ve planlanan hedeflere ulaşamadığı eleştirilerinde bulunmuştu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'a (78) istifasını sunduğu duyuruldu.

Ekvator Ginesi 'nde Başbakan Pascual Obama Asue hükümet üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 19:41

Kaynak: AA

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