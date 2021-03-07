Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti - Son Dakika

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

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