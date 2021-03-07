Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti - Son Dakika

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

07.03.2021 20:37
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti, System.String[]

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

Ekvator Ginesi, Orta Afrika, Ekonomi, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti - Son Dakika


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