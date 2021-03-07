Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti - Son Dakika

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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