"El açması Bursa kol böreği" için UNESCO'ya kültürel miras başvurusu yapılacak

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne "El açması Bursa kol böreği" için gastronomi dalında müracaat edileceği bildirildi.

Merinos Parkı'ndaki BURFAŞ Gönül Dostları'nda düzenlenen etkinlik, börek ustası Hasan Acar ve ekibi tarafından el açması kol böreğinin yapılmasıyla başladı. Ustalar daha sonra bu böreklerle tepsilere "UNESCO" yazdı.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, etkinlikte yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 18 kültürel mirası bulunan Türkiye'nin, bu listede 78 aday adayının yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde de 17 mirasın ve 111 adayın bulunduğunu belirten Özaslan, "Biz de 112'nci adayımız olan böreği listeye sokmak istiyoruz. El açması Bursa kol böreği tarihinin saraydan gelmesi ve el emeği olmasının çok büyük anlamı var. Bunu başarırsak kentimize katkısı büyük olacak." dedi.

Hasan Acar ise 1,5 yıldır Bursa UNESCO Derneği ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü ile çalışma yürüttüklerini aktardı.

Nisan ayının ilk haftasında festival havasında bir şölen düzenlemek istediklerini dile getiren Acar, " Tophane'den Kozahan'a kadar kortej yürüyüşü yapacağız. Kozahan'da börekler açıp dağıtacağız. Festival havasında bunu gerçekleştirip dosyamızı resmi olarak sunacağız." diye konuştu.

Daha sonra Acar ve ekibine, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan tarafından plaket verildi.