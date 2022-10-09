EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği - Son Dakika
Üye Girişi

EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği

09.10.2022 15:54

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de bir müzik grubuna enstrüman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de bir müzik grubuna enstrüman desteğinde bulundu.

Başkent Cezayir'in güneyindeki El-Agvat kentinde bulunan El-Agvat Kültür ve Sanat Odası'na bağlı Barut Müzik Grubu'nun tüm enstrüman ihtiyaçları TİKA tarafından karşılandı.

El-Agvat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan da katıldı.

Barut Müzik Grubu'nun teslim töreni sonrası özgün bir şekilde İstiklal Marşı'nı çalması büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere El-Agvat kentine geldik. Burada Mevlid Kandili etkinliklerine iştirak ettik, valilik ve İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne ziyaretler gerçekleştirdik. Şimdi de TİKA'nın enstrüman desteği sağladığı Barut Müzik Grubu'na konuk olduk." dedi.

El-Agvat'ın özellikle Endülüs müziğinin önemsendiği bir bölge olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Enstrüman desteğinde bulunmakla, hem Türkiye-Cezayir ilişkilerini güçlendirme hem de Türk müziğini tanıtmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, grubun Türk müziğinden de bazı eserler çaldığına işaret ederek "Bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türk ve Osmanlı musikisinden eserlerin de Cezayir'de çalınmasına vesile olur." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş ayrıca "Bize bir sürpriz de yaptılar. İstiklal Marşı'nı da çaldılar. O kadar çok duygulandık ki çünkü tamamen kendilerine özgü bir şekilde çaldılar. Bizler de kendilerini 29 Ekim resepsiyonumuzda İstiklal Marşı'nı çalmak üzere konuk edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Barut Müzik Grubu Başkanı sanatçı Cemal el-Ömeri, yaptığı açıklamada, "TİKA ve Türk Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği bizim için çok önemli. Sayın Büyükelçi'nin teşrif etmesiyle çok memnun olduk." dedi.

Ömeri, TİKA tarafından sağlanan enstrümanların çok kaliteli olduğuna vurgu yaparak, "Keman, ud, saz, kanun ve diğer enstrümanlar çok kaliteli, hepsi Türk yapımı. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Tabii piyasada çeşitli enstrümanlar var ama bu kalitedekini bulamazsınız. Dolayısıyla TİKA'ya çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü
Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 16:13:58. #1.11#
SON DAKİKA: EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement