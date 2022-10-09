EL- AGVAT - TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de bir müzik grubuna enstrüman desteğinde bulundu.

Başkent Cezayir'in güneyindeki El-Agvat kentinde bulunan El-Agvat Kültür ve Sanat Odası'na bağlı Barut Müzik Grubu'nun tüm enstrüman ihtiyaçları TİKA tarafından karşılandı.

El-Agvat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan da katıldı.

Barut Müzik Grubu'nun teslim töreni sonrası özgün bir şekilde İstiklal Marşı'nı çalması büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere El-Agvat kentine geldik. Burada Mevlid Kandili etkinliklerine iştirak ettik, valilik ve İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne ziyaretler gerçekleştirdik. Şimdi de TİKA'nın enstrüman desteği sağladığı Barut Müzik Grubu'na konuk olduk." dedi.

El-Agvat'ın özellikle Endülüs müziğinin önemsendiği bir bölge olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Enstrüman desteğinde bulunmakla, hem Türkiye-Cezayir ilişkilerini güçlendirme hem de Türk müziğini tanıtmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, grubun Türk müziğinden de bazı eserler çaldığına işaret ederek "Bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türk ve Osmanlı musikisinden eserlerin de Cezayir'de çalınmasına vesile olur." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş ayrıca "Bize bir sürpriz de yaptılar. İstiklal Marşı'nı da çaldılar. O kadar çok duygulandık ki çünkü tamamen kendilerine özgü bir şekilde çaldılar. Bizler de kendilerini 29 Ekim resepsiyonumuzda İstiklal Marşı'nı çalmak üzere konuk edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Barut Müzik Grubu Başkanı sanatçı Cemal el-Ömeri, yaptığı açıklamada, "TİKA ve Türk Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği bizim için çok önemli. Sayın Büyükelçi'nin teşrif etmesiyle çok memnun olduk." dedi.

Ömeri, TİKA tarafından sağlanan enstrümanların çok kaliteli olduğuna vurgu yaparak, "Keman, ud, saz, kanun ve diğer enstrümanlar çok kaliteli, hepsi Türk yapımı. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Tabii piyasada çeşitli enstrümanlar var ama bu kalitedekini bulamazsınız. Dolayısıyla TİKA'ya çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.