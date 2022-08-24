Develerin Arap kültüründe köklü ve saygın bir yeri bulunuyor. Eski zamanlarda deve yarışı, en fazla merakla beklenen eğlence etkinliğiydi.

Kaynak: Xinhua

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı - Son Dakika

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