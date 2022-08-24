Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

24.08.2022 12:01
Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

EL ALAMEYN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın El Alameyn kentinde Salı günü ülkenin tüm vilayetlerinden gelen yaklaşık 900 devenin katılımıyla bir yarış düzenlendi.

EL ALAMEYN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın El Alameyn kentinde Salı günü ülkenin tüm vilayetlerinden gelen yaklaşık 900 devenin katılımıyla bir yarış düzenlendi.

Develerin Arap kültüründe köklü ve saygın bir yeri bulunuyor. Eski zamanlarda deve yarışı, en fazla merakla beklenen eğlence etkinliğiydi.

Günümüzde Mısır gibi Arap ülkeleri, deve yarışları düzenleyerek bu geleneği sürdürüyor.

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında sırtlarında robot jokeylerle yarışan develer, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında sırtlarında robot jokeylerle yarışan develer, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında develeriyle fotoğraf çektiren katılımcılar, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışı öncesinde devesiyle fotoğraf çektiren bir katılımcı, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı

Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında birbirleriyle rekabet eden katılımcılar, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

YORUMLAR
500
Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor Ömer Fethi Gürer: Yeniden Değerlendirme Yapılarak Mısırda Taban Fiyat 7 TL Olarak Belirlenmeli Ömer Fethi Gürer: Yeniden Değerlendirme Yapılarak Mısırda Taban Fiyat 7 TL Olarak Belirlenmeli
Kaynak: Xinhua

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement