El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

6 saat önce

Bitlis'te kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi, System.String[]

Bitlis'te kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havayı fırsat bilen il merkezi ve ilçelerinden vatandaşlar, Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki kayak merkezine akın etti.

Aileleriyle merkeze gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak karın keyfini çıkarttı.

Vatandaşlardan Sedat Oğuz, güneşli havayı değerlendirmek amacıyla kayak tesisine geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Şener Akbay da merkeze sık sık geldiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı sonrası güneşli bir güne uyandık. Bu güzel günü değerlendirmek amacıyla buradaki kayak merkezine geldik. Kar şu an kayak yapmak için çok uygun. Bunu fırsat bilenlerin bir kısmı ailesiyle güzel bir gün geçirmek için buraya gelmiş." dedi.

Güneşli, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:13:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]