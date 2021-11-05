Son dakika... El ameliyatı olanlara hastaneye gitmeden "görüntülü görüşme" ile tedavi imkanı - Son Dakika

Erzurum'da el ameliyatının ardından Kovid-19 riski ve uzaklık nedeniyle hastaneye kontrole gidemeyen hastalar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayata geçirilen "tele rehabilitasyon" uygulamasıyla evlerinde hizmet alabiliyor.

Hastanenin el cerrahı Dr. Ömer Ayık, Fizik Tedavi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Baygutan ve fizyoterapist İbrahim Akçay, kırsal ve çevre illerden, geçirdikleri tarım ve iş kazalarında el, parmak kesi ve kopmaları nedeniyle ameliyat olan ancak kontrol ve fizik tedaviye gelemeyen hastalara yönelik uygulama başlattı.

Fizyoterapist, telefonla görüntülü aradığı hastaların, gerekli fizik tedavi yöntemlerini uygulamasını sağlıyor, onlara bazı egzersizler yaptırıyor. Böylece hastalar, tedavilerine evlerinde devam edebiliyor.

"Türkiye'de el yaralanmalarında bu şekilde tedavi uygulayan merkez yok"

El cerrahı Dr. Ömer Ayık, AA muhabirine, hastaların çoğunun kırsal kesim ve çevre illerden gelen tarım işçilerinden oluştuğunu söyledi.

Hastanede, el, parmak, kol ve bacak gibi organların kesi ile kopma vakalarının cerrahisini belli standartlarda yaptıklarını anlatan Ayık, şöyle konuştu:

"Bu tarz yaralanmalarda ameliyat kadar cerrahiden sonra uygulanacak fizyoterapi de önemli. Ancak hastaların çoğu uzak il ve kırsalda olduğu için tedavileri eksik kalmakta. Bunu çözmek için hastalara uzaktan rehabilitasyon uygulama kararı aldık. Türkiye'de el yaralanmalarında bu şekilde tedavi uygulayan başka merkez yok. Bu uygulamayla ameliyat sonrası takip için özellikle kırsaldan bize gelmekte zorluk çeken hastalara ulaşmış olduk. Hasta memnuniyetini ve üniversitemizin hizmet kalitesini artırdık."

Ayık, bu uygulamada elde edecekleri sonuçları dünya literatürüyle paylaşıp yayımlatacaklarını belirtti.

Yaralanmalarda vücutta en fazla problem çıkabilecek anatomik bölgelerden birisinin el olduğuna dikkati çeken Ayık, "Hastaların çoğu mesleğini eliyle yapan tarım ve sanayi işçileri. Bu uygulamayla sosyal hayatlarına destek sağladık. Bu işin devlet bünyesinde gönüllülük esaslı yapılması bizi motive ediyor. El bölgesi, damar, sinir, kas ve kemiğiyle çok küçük alanda karmaşık yapıya sahip. Bundan dolayı yaralanma ve cerrahi sonrası uygulanacak rehabilitasyon ameliyat kadar önemli." dedi.

"İki ayda çok iyi sonuçlar aldık"

Dr. Öğretim Üyesi Baygutan ise hastane olarak Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet ettiklerini söyledi.

Hastaların uygulamadan memnun kaldığını ve tıbbi bilgiye daha kolay ulaştığını anlatan Baygutan, "Hastaları daha iyi kontrol etmek için haftada 2-3 kez ihtiyaca göre tele rehabilitasyon yöntemiyle görüntülü görüşüp tedavilerinin nasıl gittiğini, egzersizleri nasıl anlayıp uyguladıklarını konuşarak gösteriyoruz. Bizi bu uygulamaya biraz da Kovid-19 itti. İki ayda çok iyi sonuçlar aldık." dedi.

Fizyoterapist Akçay da hastalarla haftada 2 ya da 3 kez 30 dakikalık seanslarda fizik tedavi, el, parmak egzersizi yaptıklarını belirterek, "Yüz yüze yapılan tüm egzersizleri, görüntülü görüştüğümüz hastalara birebir uyguluyoruz. Hastalar çalıştığı için bu işi gönüllü olarak mesai saatleri dışında yapıyoruz. Ameliyat sonrası sürece göre hastaların rehabilitasyonunu 8 ila 12 hafta arasında takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastalardan Doğukan Özden, uygulama ve hizmetten memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Erzurum'a 2-3 saatlik uzaklıkta yaşıyorum. Görüntülü konuşma olmasaydı gerçekten tedaviye katılamazdım. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun. Birebir oradaymışım gibi tedavi işe yarıyor, çok faydasını gördük." şeklinde konuştu.