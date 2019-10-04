El arabası ve tekneyle oluşturduğu parkurda şampiyonluğu hedefliyor

Muş'un Bulanık ilçesinin Erentepe beldesinde yaşayan milli atlet Esra Doğan (17), evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu engelli koşu parkurunda yarışlara hazırlanıyor.

Muş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Lisesi öğrencisi Esra Doğan, 19 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek Avrupa ve Balkan Kros Milli Takım Seçmeleri ile ilerleyen aylarda yapılacak yarışlara hazırlanmak için evinin önünde engel parkuru oluşturdu.

Hafta içi Şehir Stadı'nda Atletizm Milli Takımı Antrenörü Emel Koçlardan'ın gözetiminde antrenmanlarını sürdüren genç sporcu, hafta sonları da evinin bahçesinde sandalye, el arabası ve hayvanlara saman verilen tekneyle oluşturduğu engelli koşu parkurunda çalışıyor.

Evinin önündeki parkurda antrenman yapan Esra'yı izleyen anne ve babası da kızlarına "Haydi Esra" diyerek destek oluyor.

Milli atlet, antrenmandan sonraki zamanlarını da ev işlerinde ailesine yardım ederek geçiriyor.

İki bin metre engellide 28 Nisan'da Antalya'da Kulüpler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci, 12 Haziran'da Ankara'da Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ikinci, 14 Temmuz'da İstanbul'da Balkan Yıldızlar Şampiyonası'nda ve 21 Eylül'de Portekiz'de Kulüpler Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Esra Doğan, 19 Ekim'de Sakarya'da yapılacak Avrupa ve Balkan Kros Milli Takım Seçmeleri ile ilerleyen aylarda düzenlenecek yarışlar için yoğun bir şekilde çalışıyor.

"Annem ve babam antrenman yaptığımda gelip beni izliyor"

Esra Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce atletizme başladığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Hafta sonu evine geldiğini, anne ve babasına ev işlerinde yardımcı olduğunu ifade eden Esra, şöyle konuştu:

"Yarışlarda 2 bin metre engelli koşuyorum. Köyde engel olmadığı için kendi imkanlarımla evin önünde sandalye, el arabası ve hayvanlara saman verilen tekneyle engel oluşturup üstünden atlıyorum. Annem ve babam antrenman yaptığımda gelip beni izliyor ve destekliyor. 'Çok daha iyisini yaparsın.' diyorlar. Düz alanlarda da koşuyorum. Erkek kardeşim bazen bana eşlik ediyor, beraber koşuyoruz. Onlar bana güveniyor, ben de kendime güvendiğim için daha iyi dereceler elde ediyorum. Annem ve babam bana her zaman destek veriyor."

"Ülkemi ve ay-yıldızlı bayrağımı temsil etmek istiyorum"

Birçok yarışta koştuğunu, ailesinin ve antrenörünün kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, şunları ifade etti:

"19 Ekim'de Sakarya'da düzenlenecek Avrupa ve Balkan Kros Milli Takım Seçmeleri'nde derece elde edip madalya almak istiyorum. Ardından her sporcu gibi ben de olimpiyatlara gidip derece almak istiyorum. Ülkemi ve ay-yıldızlı bayrağımı temsil etmek istiyorum. Hafta içi Muş Şehir Stadı'nda çift antrenman yapıyorum. Sabah ve akşam 18 kilometre koşuyorum. Emel Koçlardan antrenörüm gözetiminde yarışlara hazırlanıyorum."

Baba Haydar Doğan ise "Kızım milli sporcudur. Üç yıldır spor yapıyor. Esra ile gurur duyuyorum. Her zaman Esra'nın arkasındayım ve destekliyorum." diye konuştu.

Anne Medine Doğan da kızının her zaman yanında olduklarını anlattı.

Koçlardan: "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor"

Antrenör Emel Koçlardan, Esra'nın birçok yarışta iyi derece aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Esra ile yoğun çalışıyoruz. Esra, hafta içi Muş Şehir Stadı'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Esra engel koşularında yer alıyor. Evinin önünde kendi imkanlarıyla el arabası, sandalye ve hayvanlara saman verilen tekne ile engel parkuru oluşturmuş. Günün belli saatlerinde parkurda antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor. Esra hafta sonu eve gittiğinde antrenmanlarını da aksatmıyor. Evde bile olsa antrenmanlarını disiplinli bir şekilde devam ettiriyor."