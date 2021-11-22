El arabasına el konulan 13 yaşındaki kağıt toplayıcısı gözyaşlarını tutamadı! Anlattıkları yürek parçaladı - Son Dakika

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde el arabasına zabıta ekipleri tarafından el konulan 13 yaşındaki kağıt toplayıcısının görüntüleri gündem oldu.

"EKMEĞİMİZİ ALIYORLAR"

7 kardeşinin en büyüğü olduğunu ifade eden küçük çocuk, karton topladığı sırada el arabasına el koyulduğunu belirterek "Ekmeğimizi alıyorlar" diye feryat etti. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar teskin etmeye çalıştı.

YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Görüntülerde kağıt toplayıcı çocuk, yaşananları "Şimdi ben oradan geçiyordum. 'Senin arabanı alıyorlar' dediler. Buradan kartonları alacaktım. Bir baktım arabamı alıyorlar" diyerek anlattı.