El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye - Son Dakika

El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizlerken görüntülenen temizlik işçisi Ecvet Ürün, ilçe belediyesi tarafından teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde el arabasını bezle temizlerken görüntülenen temizlik işçisi Ecvet Ürün, ilçe belediyesi tarafından teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni çalışmaya başlayan, evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 3 gün önce çöpleri toplayıp, boşalttıktan sonra kullandığı el arabasını bezle sildi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülen, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, temizlik işçisi Ecvet Ürün'ü makamında ağırladı. Belediyede işe yeni başlayan Ürün'e teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verildi.Çekilen görüntünün tüm ülkede büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Geylani, "Ecvet Bey bir çalışma esnasında, özveriyle arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından videosu çekilmiş. Şu zamanda ender rastladığımız çalışmalardan biridir. Ecvet Beyin çalışmasına verdiği değer bizi gerçekten duygulandırdı. Emeğinin hakkını vermek, ayrı bir ilgi ve alakayla çalışmak ender rastladığımız durumlardan biridir. Ecvet Bey temizlik işlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın temsilidir. Bütün çalışan arkadaşlarımız da Ecvet Bey gibi aynı şuurla çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayıp, Tatvan'ın bütün sokaklarını temizleyip, süpüren ve Tatvan'da daha temiz, kaliteli bir yaşamın sağlanması için gecesini gündüzüne katan değerli emekçi kardeşlerimizden biridir. İşini çalışırken severek yapmak, ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Çekilen görüntüler bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. İşine değer veren mesai arkadaşlarımızla bir arada çalışmak bize ayrı bir mutluluk verdi. Bu durum bizi de motive etti. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.'SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM ARABAMI YIKAYIP, DEZENFEKTE EDİYORUM'

Her sabah işe, arabasını yıkayıp, dezenfekte ederek başladığını anlatan Ecvet Ürün ise elinden geldiğince işini ey iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Ürün, "Tatvan Belediyesi'ndeki işime yeni başladım. Evliyim ve 5 çocuğum var. Çocuklarım için çalışıyorum. Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Her sabah işe başlamadan önce arabamı yıkıyorum ve dezenfekte ediyorum ondan sonra işime başlıyorum ve öğleden sonra yine arabamı yıkayıp dezenfekte diyorum. Mesai bitiminde bir daha arabamı yıkayıp dezenfekte ettikten sonra depoya bırakıp eve gidiyorum. Vatandaşlar sosyal medyada çıkan görüntülerden sonra bana teşekkür ettiler. Yaptığım işin çok güzel olduğunu söylediler" diye konuştu.


Tatvan Belediyesi, Temizlik İşçisi, Vatandaş, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei