El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada

28.03.2022 09:11

İstanbul Arnavutköy'deki bir mermer imalathanesinin önünde bulunan el arabasını gözüne kestiren hırsızlar, içindeki kumu döküp el arabasını çaldı.

İstanbul Arnavutköy'deki bir mermer imalathanesinin önünde bulunan el arabasını gözüne kestiren hırsızlar, içindeki kumu döküp el arabasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mermer imalatı yapan bir işyerinin önünde malzeme taşımak için kullanılan el arabası hırsızların dikkatini çekti. Cadde üzerinden yürüyen hırsızlar, fark ettikleri el arabasının içindeki kumu döküp, çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

YORUMLAR
500
Sultangazi'de hırsızlar otomobilin aküsünü çaldı, o anlar kamerada Sultangazi'de hırsızlar otomobilin aküsünü çaldı, o anlar kamerada Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement